Голкипер «Ньюкасла» выписан из больницы после госпитализации
20:31
Состояние вратаря «Ньюкасла» Карла Дарлоу постепенно приходит в норму после того, как он угодил в тяжелом состоянии в клинику из-за осложнений, вызванных коронавирусом. 30-летний футболист «сорок» на днях был выписан из больницы, сообщает Sky Sports.
«Я был вынужден отравиться в госпиталь, поскольку состояние было ужасным. Но сейчас я постепенно восстанавливаюсь, хотя пока что чувствую себя неважно. Это говорит о том, что вирус все еще есть, и мы должны быть с ним осторожны», — отметил Дарлоу.
Напомним, что ранее «Ньюкасл» лишился своего основного вратаря Мартина Дубравки, который перенес операцию на стопе.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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