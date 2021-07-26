Голкипер «Ньюкасла» выписан из больницы после госпитализации

Состояние вратаря «Ньюкасла» Карла Дарлоу постепенно приходит в норму после того, как он угодил в тяжелом состоянии в клинику из-за осложнений, вызванных коронавирусом. 30-летний футболист «сорок» на днях был выписан из больницы, сообщает Sky Sports.

«Я был вынужден отравиться в госпиталь, поскольку состояние было ужасным. Но сейчас я постепенно восстанавливаюсь, хотя пока что чувствую себя неважно. Это говорит о том, что вирус все еще есть, и мы должны быть с ним осторожны», — отметил Дарлоу.

Напомним, что ранее «Ньюкасл» лишился своего основного вратаря Мартина Дубравки, который перенес операцию на стопе.