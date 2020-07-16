Разбитое стекло? «Манчестер Сити» представил домашнюю форму на следующий сезон

«Манчестер Сити» на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму на предстоящий сезон. Новый комплект от компании Puma изготовлен в традиционном голубом цвете. Среди нововведений стоит отметить принт из белых линий, напоминающий разбитое стекло.

Манчестер Сити гарантировал себе второе место в турнирной таблице АПЛ. Также «горожане» участвуют в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала они обыграли «Реал» (2:1).