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Райс — о своем трансфере за 116 миллионов евро: «Это не совсем обычное ощущение»

Алина Савинова
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Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о своей высокой стоимости.

«Я — футболист, которого купили за 116 миллионов. Это не совсем обычное ощущение. Раньше я думал, что мне достаточно быть Декланом Райсом, быть самим собой и не отличаться от других», — приводит журналист и инсайдер Марк Манн-Брайанс слова футболиста в своих соцсетях.

Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» в летнее трансферное окно за 116,6 миллионов евро. Эта сумма стала рекордной для британского футбола.

24-летний полузащитник провел 18 матчей за лондонскую команду, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами. На данный момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков за 12 матчей.

Деклан Райс
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
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Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
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Шеффилд Юн. – Борнмут
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