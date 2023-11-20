15-летний нападающий «Арсенала» Оби-Мартин забил десять голов в одном матче

Форвард академии «Арсенала» Чидози Оби-Мартин отметился десятью голами в чемпионате молодежной АПЛ.

15-летний футболист забил десять мячей во встрече с «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 14:3 в пользу лондонцев.

Таким образом, на счету форварда 13 голов в 5 встречах АПЛ U18. Ранее Чидози уже привлекался к тренировкам с основным составом «Арсенала». Его игру отметил главный тренер Микель Артета.

После 12 туров АПЛ «Арсенал» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.