Райан Гиггз: "Мне не нравился "Арсенал". Вийера играл грязно, а у Пети были длинные волосы"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз с неприязнью относился к "Арсеналу", когда был футболистом, сообщает Republik Of Mancunia.

Гиггз выступал за "МЮ" всю карьеру – с 1990 по 2014 год. Является 13-кратным победителем чемпионата Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, а также дважды становился обладателем трофея Лиги чемпионов.

– Мне не нравился "Арсенал". Мне не нравился Патрик Вийера за то, что он играл грязно. Он мог кого-то убить, но ему все сходило с рук. Мне не нравился Эммануэль Пети, потому что у него были длинные волосы. Мне не нравился Деннис Бергкамп. Мне не нравился Робер Пирес, хотя, когда я вижу его теперь, он чертовски обаятелен. Я не хотел даже смотреть на них, не хотел их знать. Я не мог позволить себе высоко оценить хоть кого-нибудь из них. Но у тебя в голове должна была быть неприязнь к "Арсеналу". Это являлось мотивацией в чистом виде, – цитирует Гиггза Republik Of Mancunia.

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