Райан Гиггз: "Думал о завершении карьеры после поражения "Барселоне" Гвардьолы"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз подчеркнул, что поражение в финале Лиги чемпионов 2009 года от "Барселоны" (0:2) заставило его задуматься о завершении карьеры. По словам хавбека, тогда он почувствовал, что его время уходит.

- Я задумался над завершением карьеры после того, как мы впервые столкнулись с "Барселоной" Хосепа Гвардьолы, - приводит AS слова Гиггза. - Никогда не забуду этот момент. Каталонцы играли превосходно, а для "Манчестер Юнайтед" этот день стал неудачным. Тогда я чувствовал, что мое время уходит. Тогда он положил начало эпохи новых тренеров.

Напомним, валлиец выступал за "Красных дьяволов" на протяжении 24 сезонов. Он завершил карьеру игрока в 2014 году.