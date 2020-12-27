Рауль Хименес посетил матч с «Тоттенхэмом». Форвард восстанавливается после перелома черепа

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес посетил матч 15-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Он наблюдал за матчем из ложи.

Raul Jimenez is back in the stands for Wolves, he hasn't played since suffering a fractured skull vs. Arsenal last month.



Good to see him back ?? pic.twitter.com/4jiCIzsTvn — ESPN FC (@ESPNFC) December 27, 2020

29-летний мексиканец заработал перелом черепа в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1) после столкновения с Давидом Луисом.

В сезоне-2020/21 мексиканец провел за «Вулверхэмптон» 11 матчей, на его счету 3 гола.