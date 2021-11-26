Клопп — о Рангнике: «Отличный тренер едет в Англию — и это не хорошо для других команд»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возможном назначение руководителя по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«К сожалению, отличный тренер едет в Англию, в «Манчестер Юнайтед». Он очень опытный менеджер, который построил два клуба из ничего в Германии — «Хоффенхайм» и «Лейпциг». В футболе много разных видов работ, но он всегда хотел быть тренером, менеджером. В этом его лучшие способности. «Юнайтед» будет организованной командой на поле. Это не очень хорошо для других команд», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в Twitter.
В четверг, 25 ноября, издание The Athletic сообщило, что до конца мая 2022 года Рангник будет исполнять обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».
По данным обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, Ральфа Рангника во главе спортивного блока «Локомотива» заменит его правая рука и партнер по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.
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