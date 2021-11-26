Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возможном назначение руководителя по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«К сожалению, отличный тренер едет в Англию, в «Манчестер Юнайтед». Он очень опытный менеджер, который построил два клуба из ничего в Германии — «Хоффенхайм» и «Лейпциг». В футболе много разных видов работ, но он всегда хотел быть тренером, менеджером. В этом его лучшие способности. «Юнайтед» будет организованной командой на поле. Это не очень хорошо для других команд», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В четверг, 25 ноября, издание The Athletic сообщило, что до конца мая 2022 года Рангник будет исполнять обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».