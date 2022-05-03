Рангник: «Убежден, мы сможем вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказал мнение, что в скором времени клуб может вернуться на вершину мирового футбола.

«Очевидно, что в конце сезона многие игроки уйдут, поэтому нужны будут новые футболисты выского уровня, — приводит слова Рангника Goal со ссылкой на Sky Sport. — Я убежден, если все будут работать сообща, то мы сможем вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть.

Другим клубам требовалось всего два или три трансферных окна, чтобы заявить о себе. Поэтому нам теперь нужно приобретать только игроков высочайшего уровня, которые действительно поднимут наш уровень.

Если так будет происходить, то процесс возрождения «МЮ» не потребует много времени".

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ. 63-летний Рангник покинет свой пост по окончании сезона. Его мето займет Эрик тен Хаг.