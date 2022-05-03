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Рангник: «Убежден, мы сможем вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть»

Рангник заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужно игроки высокого уровня
Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказал мнение, что в скором времени клуб может вернуться на вершину мирового футбола.

«Очевидно, что в конце сезона многие игроки уйдут, поэтому нужны будут новые футболисты выского уровня, — приводит слова Рангника Goal со ссылкой на Sky Sport. — Я убежден, если все будут работать сообща, то мы сможем вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть.

Другим клубам требовалось всего два или три трансферных окна, чтобы заявить о себе. Поэтому нам теперь нужно приобретать только игроков высочайшего уровня, которые действительно поднимут наш уровень.

Если так будет происходить, то процесс возрождения «МЮ» не потребует много времени".

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ. 63-летний Рангник покинет свой пост по окончании сезона. Его мето займет Эрик тен Хаг.

ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 35 11 7 17 41-52 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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Бернли – Астон Вилла
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7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
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Кр. Пэлас – Уотфорд
 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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