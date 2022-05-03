Митрович с 43 голами установил рекорд чемпионшипа по забитым мячам за сезон

Фоврард «Фулхэма» Александр Митрович отметился дубле в матче 45-го тура чемпионшипа против «Лутона» (7:0).

27-летний серб забил 42-й и 43-й голы и установил новый рекорд турнира по забитым мячам за сезон. Ранее 42 гола забил форвард «Портсмута» Гай Уиттингем в сезоне-1992/93.

Также «Фулхэм» за тур до конца сезона стал победителем чемпионшипа.

В текущем сезоне Митрович провел 43 матча в чемпионшипе, в которых забил 43 гола и сделал 7 результативных передач.