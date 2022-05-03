Клопп: «Фирмину не может бегать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного нападающего Роберто Фирмину.

«Фирмину не может бегать. Травма не очень серьезная, но есть боль из-за повреждения средней кости стопы. Он полетит с нами, но в заявку включен не будет. Надеемся, что скоро он поправится», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 3 мая, состоится второй полуфинальный матч «Ливерпуль» с «Вильярреалом». Начало — в 22.00 мск. Первая игра завершилась со счетом 2:0.