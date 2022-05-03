Клопп: «Фирмину не может бегать»
Роберто Фирмину пропустит ответный матч «Ливерпуля» с «Вильярреалом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного нападающего Роберто Фирмину.
«Фирмину не может бегать. Травма не очень серьезная, но есть боль из-за повреждения средней кости стопы. Он полетит с нами, но в заявку включен не будет. Надеемся, что скоро он поправится», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.
Сегодня, 3 мая, состоится второй полуфинальный матч «Ливерпуль» с «Вильярреалом». Начало — в 22.00 мск. Первая игра завершилась со счетом 2:0.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|
2
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|
3
|Челси
|34
|19
|9
|6
|68-29
|66
|
4
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|
5
|Тоттенхэм
|34
|19
|4
|11
|59-39
|61
|
6
|МЮ
|36
|16
|10
|10
|57-52
|58
|
7
|Вест Хэм
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|34
|15
|4
|15
|33-32
|49
|
9
|Брайтон
|35
|10
|14
|11
|34-42
|44
|
10
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
11
|Лестер
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|9
|14
|11
|45-42
|41
|
13
|Саутгемптон
|35
|9
|13
|13
|41-58
|40
|
14
|Астон Вилла
|33
|12
|4
|17
|44-46
|40
|
15
|Брентфорд
|35
|11
|7
|17
|41-52
|40
|
16
|Лидс
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|
17
|Бернли
|34
|7
|13
|14
|31-46
|34
|
18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|
19
|Уотфорд
|34
|6
|4
|24
|32-69
|22
|
20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
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38 тур
|7.05
|17:00
|
Бернли – Астон Вилла
|- : -
|7.05
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|7.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Уотфорд
|- : -
|7.05
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
|7.05
|19:30
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|7.05
|21:45
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|8.05
|16:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|8.05
|16:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|8.05
|16:00
|
Норвич – Вест Хэм
|- : -
|8.05
|18:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|19
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|23
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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