Рангник отказался временно возглавить «Челси»

Немецкий тренер Ральф Рангник отказался возглавить «Челси» на временной основе, сообщает Sky Sports. 62-летний специалист получил предложение поработать с лондонцами до конца сезона, но его не устроили такие условия.

Ранее Рангник работал с такими клубами, как «Лейпциг», «Шальке» и «Хоффенхайм».

Сегодня с поста главного тренера «Челси» был уволен Фрэнк Лэмпард. Основным кандидатом на его смену называется Томас Тухель, отправленный в отставку из «ПСЖ» в конце декабря. Однако велика вероятность, что он примет команду только летом, а до этого «Челси» будет руководить другой специалист. Ранее в СМИ появилась информация, что до конца сезона с лондонцами поработает Авраам Грант, который уже руководил командой на таких условиях с сентября 2007 по лето 2008 года.