Сэр Алекс Фергюсон поддерживает назначение Почеттино на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Сэр Алекс Фергюсон поддержал идею приглашения Маурисио Почеттино на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Алекс Крук.

Однако аргентинец может возглавить команду только летом, так как сейчас сосредоточен на работе с «ПСЖ».

Об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера «МЮ» официально объявили в воскресенье. Последним матчем норвежца во главе «Юнайтед» стала гостевая встреча с «Уотфордом» (1:4) в рамках 12-го тура чемпионата Англии.

Временным исполняющим обязанности главного тренера будет Майкл Кэррик. Сейчас клуб ищет специалиста, который мог бы доработать с командой до конца сезона.

«Манчестер Юнайтед», набрав 17 очков в 12 матчах, располагается на 7-й строчке в турнирной таблице АПЛ.