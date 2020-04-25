Рахим Стерлинг: «В этом году забил где-то на 15 голов меньше, чем хотел»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг оценил свое выступление в сезоне-2019/20.

— В этом сезоне я забил где-то на 15 голов меньше, чем хотел, — цитирует Goal.com Стерлинга. — Цель не в том, чтобы просто иметь статистику, а в том, чтобы попытаться выйти на хорошие показатели. При этом, хотелось бы выиграть трофеи, чтобы сезон выглядел удачным и через 10 лет. Можно забить сколько угодно, но если эти голы не были полезными для команды, значит, в них не было смысла. За все время, что я в «Ман Сити», самое главное, что я осознал — ценность победы. Раньше, если моя команда выигрывала, мне было хорошо, а если проигрывала — расстраивало, но не обжигало. Здесь же, если мы проиграли 1 из 15 матчей, никому не захочется оказаться в раздевалке после поражения. Она становится худшим местом в мире. Я получил здесь менталитет победителя и иду с ним по жизни, не только в футболе.

В сезоне-2019/20 Стерлинг отличился 20 голами и 7 результативными передачами в 39 матчах за «Ман Сити».