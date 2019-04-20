Рафа Бенитес: "До пенсии хочу выиграть Лигу чемпионов еще раз"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафа Бенитес заявил, что хотел бы выиграть еще одну Лигу чемпионов перед тем, как завершить карьеру. Он завоевал трофей в 2005 году вместе с "Ливерпулем".

- Я хочу бороться за трофеи, а лучший из них - Лига чемпионов, поэтому я хотел бы выиграть этот кубок в течение следующих 11 лет, - приводит ВВС слова Бенитеса. - Мне нравится управлть командами, поэтому счастлив.

Бенитес отметил, что хотел бы уйти на пенсию в 70 лет. В конце сезона у 59-летнего тренера заканчивается контракт с "Ньюкаслом".