Пулишич рассказал о подготовке «Челси» перед стартом сезона в АПЛ

Форвард «Челси» Кристиан Пулишич рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона-2021/22 АПЛ.

«С нетерпением жду начала сезона, хочу взяться за дело. В этом году у меня была первая полноценная предсезонная подготовка в «Челси». Я получил возможность прийти в лучшую форму перед началом сезона. Это моя цель. Считаю, что команда хорошо выглядит. Теперь нужно сконцентрироваться на правильном завершении подготовки к новому сезону», — цитирует Пулишича пресс-служба «Челси».

Новый сезон чемпионата Англии стартует 13 августа.