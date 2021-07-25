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Пулишич рассказал о подготовке «Челси» перед стартом сезона в АПЛ

11:52
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Форвард «Челси» Кристиан Пулишич рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона-2021/22 АПЛ.

«С нетерпением жду начала сезона, хочу взяться за дело. В этом году у меня была первая полноценная предсезонная подготовка в «Челси». Я получил возможность прийти в лучшую форму перед началом сезона. Это моя цель. Считаю, что команда хорошо выглядит. Теперь нужно сконцентрироваться на правильном завершении подготовки к новому сезону», — цитирует Пулишича пресс-служба «Челси».

Новый сезон чемпионата Англии стартует 13 августа.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru

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Виктория Кравченко все материалы автора

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