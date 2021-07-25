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«Кристал Пэлас» близок к приобретению защитника «Лиона»

17:52
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Защитник «Лиона» Йоаким Андерсен продолжит карьеру в английской премьер-лиге, сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

25-летний датчанин выбрал «Кристал Пэлас», несмотря на предложения от других клубов. Ожидается, что в ближайшее время стороны согласуют последние детали сделки и Андерсен станет игроком английского клуба.

Защитник прошлый сезон провел на правах аренды в «Фулхэме», сыграв 31 матч за «дачников», в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Контракт Андерсена с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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