Пулишич готов покинуть «Челси» этой зимой
Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 22-летний американец требует больше игрового времени у главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда, сообщает The Telegraph.
Если ситуация для Пулишича не улучшится, то игрок постарается уйти в аренду или вовсе перейти в новый клуб.
В текущем сезоне на счету форврада «Челси» 3 матча в рамках АПЛ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.