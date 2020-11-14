Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Пулишич готов покинуть «Челси» этой зимой

20:35
Теги:

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 22-летний американец требует больше игрового времени у главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда, сообщает The Telegraph.

Если ситуация для Пулишича не улучшится, то игрок постарается уйти в аренду или вовсе перейти в новый клуб.

В текущем сезоне на счету форврада «Челси» 3 матча в рамках АПЛ.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир