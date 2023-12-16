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Сегодня, 00:34

«ПСЖ» рассматривает возможность трансфера Каземиро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«ПСЖ» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает Le10Sport.

По информации источника, Каземиро рассматривает возможность этого трансфера. Отмечается, что бразилец может согласиться на переход из-за невыхода «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов и более высокой зарплатой во французском клубе.

31-летний Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 12 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 16 10 3 3 38-18 33
5
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 16 8 2 6 33-21 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Фулхэм 16 6 3 7 26-26 21
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Челси 16 5 4 7 26-26 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 16 3 5 8 17-28 14
17
 Эвертон 16 7 2 7 20-20 13
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
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Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
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Челси – Шеффилд Юн.
 - : -
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 - : -
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Арсенал – Брайтон
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