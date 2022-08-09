«ПСЖ» может перехватить защитника «Лестера» Фофана у «Челси»

«ПСЖ» может перехватить защитника «Лестера» Уэсли Фофана у «Челси», сообщает Le Parisien.

По информации источника, 21-летний француз является приоритетной целью лондонского клуба в защиту, но и «ПСЖ» хотят укрепить оборону и следят за ситуацией.

Отмечается, что «лисы» отклонил два предложения «синих» на 75 и 82 миллиона евро. При этом парижский клуб может перебить предложение «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» готов увеличить предложение по полузащитнику.

В прошедшем сезоне Фофана принял участие в 11 матчах за «Лестер» во всех турнирах и забил 1 мяч. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.