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Сегодня, 08:27

«ПСЖ» может перехватить защитника «Лестера» Фофана у «Челси»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«ПСЖ» может перехватить защитника «Лестера» Уэсли Фофана у «Челси», сообщает Le Parisien.

По информации источника, 21-летний француз является приоритетной целью лондонского клуба в защиту, но и «ПСЖ» хотят укрепить оборону и следят за ситуацией.

Отмечается, что «лисы» отклонил два предложения «синих» на 75 и 82 миллиона евро. При этом парижский клуб может перебить предложение «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» готов увеличить предложение по полузащитнику.

В прошедшем сезоне Фофана принял участие в 11 матчах за «Лестер» во всех турнирах и забил 1 мяч. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Футбол
ФК Лестер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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 - : -
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 - : -
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Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
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