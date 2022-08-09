Бернарду все еще надеется перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва все еще надеется перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в окружении 27-летнего португальца недовольны малым прогрессом в переговорах с каталонским клубом и видят все меньше вариантов, как осуществить трансфер.

Отмечается, что полузащитник теряет терпение, так как сине-гранатовые до сих пор не делали официальное предложение.

При этом английский клуб готов продать Бернарду за сумму в пределах его рыночной стоимости — минимум 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «горожан» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.