«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании Арнаутовича

«Болонья» отказалась продать нападающего Марко Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» за 9 миллионов евро, Sky Sports.

По информации источника, английский клуб сделает улучшенное предложение по 33-летнему австрийцу.

При этом «красные дьяволы» уверены в подписании нападающего.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» видит в Арнаутовиче характеристики, отличные от тех, что есть у нынешних игроков.

В прошедшем сезоне Арнаутович забил 15 мячей и отдал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Болонью» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.