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Сегодня, 08:37

«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании Арнаутовича

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Болонья» отказалась продать нападающего Марко Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» за 9 миллионов евро, Sky Sports.

По информации источника, английский клуб сделает улучшенное предложение по 33-летнему австрийцу.

При этом «красные дьяволы» уверены в подписании нападающего.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» видит в Арнаутовиче характеристики, отличные от тех, что есть у нынешних игроков.

В прошедшем сезоне Арнаутович забил 15 мячей и отдал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Болонью» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12668401/adrien-rabiot-manchester-united-agree-deal-to-sign-juventus-midfielder
Марко Арнаутович
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 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
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 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Челси 1 1 0 0 1-0 3
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10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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17
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Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
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13.08 17:00
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 - : -
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Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
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Брентфорд – МЮ
 - : -
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Нот. Форест – Вест Хэм
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 2
Эрлин Бреут Холанн

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Манчестер Сити

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Джейми Варди

Лестер

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

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Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
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Тоттенхэм Хотспур

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