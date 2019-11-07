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Промес заявил о готовности попробовать свои силы в АПЛ

20:20
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Нападающий «Аякса» Квинси Промес после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» (4:4) рассказал о готовности поиграть в чемпионате Англии. Во встрече с лондонцами он оформил дубль.

— Если у меня появится такая возможность, то в будущем я могу отправиться в Англию, — цитирует экс-игрока «Спартака» Goal.

В текущем сезоне 27-летний голландец провел 17 матчей за «Аякс», в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Контракт Квинси рассчитан до лета 2024 года.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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