Продажа «Ньюкасла» под угрозой срыва

Продажа «Ньюкасла» фонду государственных инвестиций Саудовской Аравии находится под угрозой срыва, сообщает The Guardian. Всемирная торговая организация нашла юридическую связь между правительством Саудовской Аравии и сервисом beoutQ, который осуществлял пиратский показ матчей.

В Саудовской Аравии отрицают причастность к пиратским трансляциям матчей АПЛ. Ситуация может отразиться на продаже клуба.

Ранее сообщалось, что премьер-лига одобрила продажу «Ньюкасла» консорциуму из Саудовской Аравии. Сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов. Наследный принц Мухаммед бен Салман, возглавляющий консорциум, хочет вывести «сорок» в лидеры чемпионата Англии.