Президент "Дерби" не теряет надежды сохранить Лэмпарда

Президент "Дерби Каунти" Мел Моррис выразил надежду, что клуб сохранит главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Специалист возглавил "Дерби" в прошлом сезоне, занял с командой шестое место в чемпионшипе и дошел до финала плей-офф за место в АПЛ. Этим летом он, скорее всего, примет "Челси".

- Насколько мне известно, он собирается тренировать нас в следующем сезоне, - цитирует TalkSport Морриса. - Я не теряю надежды. Когда Фрэнк впервые встретился со мной, мы поговорили о его планах. Мы знали, что однажды подобное произойдет, мы просто не знали когда. Сейчас сделка еще не заключена.