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Президент Армении обсудил с руководством «Манчестер Сити» вопросы развития армянского футбола

13:02
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Президент Армении Армен Саркисян встретился с председателем совета директоров «Манчестер Сити» Халдуном Халифа аль-Мубараком. Стороны обсудили вопросы развития армянского футбола.

— Аль-Мубарак рассказал президенту Саркисяну о деятельности холдинга The City Football Group, которому принадлежит английский клуб «Манчестер Сити». В этом контексте были обсуждены возможности реализации программ, направленных на развитие футбола в Армении, — цитируют пресс-службу президента «РИА Новости».

Саркисян посетил академию «Манчестер Сити» знакомился со спортивными программами, предусмотренными для разных возрастных категорий. Также он посетил матч «Сити» в чемпионате Англии с «Тоттенхэмом» (2:2).

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190820/1557663468.html#

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