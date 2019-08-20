Президент Армении обсудил с руководством «Манчестер Сити» вопросы развития армянского футбола

Президент Армении Армен Саркисян встретился с председателем совета директоров «Манчестер Сити» Халдуном Халифа аль-Мубараком. Стороны обсудили вопросы развития армянского футбола.

— Аль-Мубарак рассказал президенту Саркисяну о деятельности холдинга The City Football Group, которому принадлежит английский клуб «Манчестер Сити». В этом контексте были обсуждены возможности реализации программ, направленных на развитие футбола в Армении, — цитируют пресс-службу президента «РИА Новости».

Саркисян посетил академию «Манчестер Сити» знакомился со спортивными программами, предусмотренными для разных возрастных категорий. Также он посетил матч «Сити» в чемпионате Англии с «Тоттенхэмом» (2:2).

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр