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Сегодня, 15:59

Представители «Челси» сегодня проведут встречу с агентами Обамеянга

Иван Торопцев
Корреспондент
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Представители «Челси» сегодня встретятся с агентами нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Основной темой встречи будет обсуждение условий личного контракта (срок и зарплата) 33-летнего габонца с лондонским клубом. Сразу после этого «Челси» подготовит и направит в «Барселону» официальное трансферное предложение по футболисту.

Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года на правах свободного агента, перед этим он расторг контракт с «Арсеналом». В составе каталонцев форвард забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
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5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
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 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
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 - : -
20.08 17:00
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Лестер – Саутгемптон
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Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

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П
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Арсенал

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Кевин Де Брейне

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