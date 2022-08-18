Представители «Челси» сегодня проведут встречу с агентами Обамеянга

Представители «Челси» сегодня встретятся с агентами нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Основной темой встречи будет обсуждение условий личного контракта (срок и зарплата) 33-летнего габонца с лондонским клубом. Сразу после этого «Челси» подготовит и направит в «Барселону» официальное трансферное предложение по футболисту.

Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года на правах свободного агента, перед этим он расторг контракт с «Арсеналом». В составе каталонцев форвард забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.