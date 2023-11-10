Постекоглу признан лучшим тренером месяца в АПЛ третий раз подряд

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу признан лучшим наставником АПЛ в октябре.

Награда стала для специалиста третьей подряд. Постекоглу стал первым тренером в истории чемпионатов Англии, кому удалось на старте сезона получить 3 такие награды.

В октябре у «Тоттенхэма» 3 победы в 3 матчах АПЛ. В турнирной таблице «шпоры» находятся на втором месте (26 очков).