Гвардиола рассказал, что де Брейне пока не готов приступить к тренировкам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как проходит восстановления полузащитника «горожан» Кевина де Брейне.

32-летний бельгиец в начале сезона-2023/24 не смог доиграть матч против «Бернли». На восстановление ему потребуется 3-4 месяца.

«Кевин чувствует себя хорошо, но пока он не готов, и мы не будем форсировать его восстановление. Он пока даже не бегает. В таких случаях лучше не спешить. Следующий шаг возможен только с разрешения двух врачей и самого Кевина», — цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне полузащитник провел два матча за «горожан», отличившись одной голевой передачей. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.