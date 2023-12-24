Постекоглу признался, что «Тоттенхэму» было тяжело в матче с «Эвертоном»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1). Специалист отметил, что «шпорам» пришлось нелегко.
«Это была сложная игра для нас. Думаю, что мы действительно хорошо начали игру, и, помимо голов, наш футбол был хорош, но затем мы позволили себе несколько вольностей и дали им вернуться в игру», — цитирует Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».
В 18 турах АПЛ клуб набрал 36 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|12
|4
|2
|36-16
|40
|
2
|Ливерпуль
|18
|11
|6
|1
|37-16
|39
|
3
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
4
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
5
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
6
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
7
|Ньюкасл
|18
|9
|2
|7
|36-22
|29
|
8
|МЮ
|18
|9
|1
|8
|18-23
|28
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Борнмут
|17
|6
|4
|7
|24-32
|22
|
12
|Фулхэм
|18
|6
|3
|9
|26-31
|21
|
13
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
14
|Вулверхэмптон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Эвертон
|18
|8
|2
|8
|23-22
|16
|
17
|Нот. Форест
|18
|3
|5
|10
|19-33
|14
|
18
|Лутон Таун
|17
|3
|3
|11
|18-32
|12
|
19
|Бернли
|18
|3
|2
|13
|18-36
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|18
|2
|3
|13
|13-44
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.12
|23:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|1 : 1
|22.12
|23:00
|
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
|1 : 1
|23.12
|00:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|23.12
|15:30
|
Вест Хэм – МЮ
|2 : 0
|23.12
|18:00
|
Фулхэм – Бернли
|0 : 2
|23.12
|18:00
|
Лутон Таун – Ньюкасл
|1 : 0
|23.12
|18:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|2 : 3
|23.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|2 : 1
|23.12
|20:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|1 : 1
|24.12
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|11
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
Новости