Навилл оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство Англии в этом сезоне

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о шансах «Ливерпуля» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Раньше у Клоппа было хорошее трио в нападении: Салах, Фирмино и Мане. Его сегодняшняя троица в атаке желает лучшего. Остался только Салах, а Нуньес, Гакпо и Диас — это не игроки мирового уровня. Это как раз то, что может помешать мерсисайдцам в нынешнем сезоне», — цитирует Невилла Sky Sports.

«Арсенал» (40 очков) сохранил лидерство в АПЛ. «Ливерпуль» (39) обошел «Астон Виллу» и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре мерсисайдцы на выезде сыграют с «Бернли», встреча пройдет 26 декабря. «Арсенал» 28 декабря дома примет «Вест Хэм».