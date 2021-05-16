Алиссон посвятил свой гол в ворота «Вест Бромвича» своему умершему отцу

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон посвятил свой гол на последних секундах матча 36-го тура чемпионата Англии в ворота «Вест Бромвича» (2:1) своему умершему отцу.

«Я сейчас испытываю огромное количество эмоций. Последние месяцы были тяжелыми для меня и для моей семьи, но футбол — моя жизнь, я играл в него столько, сколько себя помню, мы играли вместе с отцом. Надеюсь, он видел этот гол, я уверен, что он сейчас празднует вместе с богом. Иногда ты сражаешься за что-то, но ничего не происходит. Я очень рад, что помог команде в борьбе за место в Лиге чемпионов. Я сейчас счастлив, как никогда», — приводит BBC слова Алиссона.

Отец Алиссона, Жозе Беккер скончался в феврале 2021 года в возрасте 57 лет. Он утонул в озере недалеко от своего загородного дома на юге Бразилии.