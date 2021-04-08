«Манчестер Сити» готов продлить контракты с Фоденом и Стерлингом

«Манчестер Сити» работает над продлением контрактов с полузащитниками Рахимом Стерлингом и Филипом Фоденом, утверждает Eurosport.

По данным источника, «горожане» ведут переговоры с игроками. Сообщается, что Стерлинг пока не может договориться с клубом об условиях соглашения. Фоден близок к заключению контракта.

Соглашение 31-летнего англичанина с «Сити» рассчитано до лета 2023 года. Контракт 20-летнего Фодена рассчитано до 2024 года.