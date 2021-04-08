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«Манчестер Сити» готов продлить контракты с Фоденом и Стерлингом

13:21
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«Манчестер Сити» работает над продлением контрактов с полузащитниками Рахимом Стерлингом и Филипом Фоденом, утверждает Eurosport.

По данным источника, «горожане» ведут переговоры с игроками. Сообщается, что Стерлинг пока не может договориться с клубом об условиях соглашения. Фоден близок к заключению контракта.

Соглашение 31-летнего англичанина с «Сити» рассчитано до лета 2023 года. Контракт 20-летнего Фодена рассчитано до 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.co.uk/football/premier-league/2020-2021/after-kevin-de-bruyne-phil-foden-also-close-to-new-man-city-deal-with-hopes-sterling-will-follow_sto8210725/story.shtml

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