Полузащитник «Торино» Лукич перешел в «Фулхэм»

«Фулхэм» договорился с «Торино» по трансферу полузащитника Саши Лукича, сообщает сайт английской команды.

По данным британских СМИ, «дачники» заплатили за хавбека сборной Сербии 10 миллионов евро.

Лукич подписал контракт на четыре с половиной года с возможностью продления еще на 12 месяцев. Оклад игрока составит 2 миллиона евро в год плюс бонусы.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии хавбек провел 15 поединков и забил два гола.