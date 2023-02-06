Главный тренер «Вест Бромвича» может возглавить «Лидс»

«Лидс» занят активным поиском нового главного тренера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В шорт-листе «павлинов» находится тренер «Вест Бромвича» Карлос Корберан, переговоры с которым уже ведутся. Отмечается, что «Лидс» ищет тренера для заключения долгосрочного соглашения.

Сообщается также, что клуб не намерен возвращать на должность наставника команды Марсело Бьелсу, который вывел «Лидс» в АПЛ.

Контракт 39-летнего Корберана с «Вест Бромвичем» рассчитан до лета 2025 года.

«Лидс» 6 февраля об увольнении Джесси Марша с поста главного тренера.

«Павлины» набрали 18 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.