Полузащитник «Лутона» стал автором уникального достижения

Полузащитник «Лутона» Люк Берри стал обладателем уникального достижения в английском футболе, сообщает Opta Sports.

16 марта в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Ноттингемом» (1:1) 31-летний футболист забил свой первый мяч в АПЛ. Таким образом хавбек оформлял гол в АПЛ, чемпионшипе, первой и второй лигах Англии.

В текущем сезоне Берри сыграл 12 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

«Лутон» занимает 18-е место, набрав 22 очка в 29 матчах.