Полузащитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Бенфике»

«Бенфика» направила запрос по полузащитнику «Ливерпуля» Харри Уилсону, сообщает Goal.

По информации источника, португальский клуб хочет узнать, доступен ли 24-летний валлиец для трансфера. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Вест Бромвич» и «Брентфорд». Потенциальная сумма трансфера может составить около 12 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Уилсон выступал за «Кардифф» на правах аренды. он провел за команду 38 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15,3 миллиона фунтов.