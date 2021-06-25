Полузащитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Бенфике»
14:58
«Бенфика» направила запрос по полузащитнику «Ливерпуля» Харри Уилсону, сообщает Goal.
По информации источника, португальский клуб хочет узнать, доступен ли 24-летний валлиец для трансфера. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Вест Бромвич» и «Брентфорд». Потенциальная сумма трансфера может составить около 12 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Уилсон выступал за «Кардифф» на правах аренды. он провел за команду 38 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15,3 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/benfica-approach-liverpool-about-wilson-with-west-brom-brentford-/1wg1ukzjjvxa1b61fv943dpx1
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