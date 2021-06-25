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Тирни подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом»

18:52
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«Арсенал» продлил контракт с защитником Кираном Тирни, сообщает официальный сайт «канониров».

Новая сделка с 24-летним шотландцем является долгосрочной, точный срок соглашения не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, Тирни заключил контракт с «Арсеналом» до конца июня 2026 года.

Тирни выступает за «Арсенал» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 38 матчей за команду, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/here-stay-tierney-signs-long-term-deal

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