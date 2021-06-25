Тирни подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом»

«Арсенал» продлил контракт с защитником Кираном Тирни, сообщает официальный сайт «канониров».

Новая сделка с 24-летним шотландцем является долгосрочной, точный срок соглашения не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, Тирни заключил контракт с «Арсеналом» до конца июня 2026 года.

Тирни выступает за «Арсенал» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 38 матчей за команду, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.