Ярмоленко может покинуть «Вест Хэм»
12:58
Форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может покинуть клуб, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, лондонцы готовы продать 31-летнего украинца. Также «Вест Хэм» может расстаться с Фелипе Андерсоном, Уинстоном Ридом и Шандре Силвой.
Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с лета 2018 года. В минувшем сезоне нападающий провел 22 матча, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.
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