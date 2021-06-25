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Ярмоленко может покинуть «Вест Хэм»

12:58
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Форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может покинуть клуб, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонцы готовы продать 31-летнего украинца. Также «Вест Хэм» может расстаться с Фелипе Андерсоном, Уинстоном Ридом и Шандре Силвой.

Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с лета 2018 года. В минувшем сезоне нападающий провел 22 матча, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.

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