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8 октября, 21:38

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело выбыл на длительное время из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело в ближайшее время перенесет операцию. Он выбыл до конца календарного года, сообщает, BBC.

Мело перешел в английскую команду из «Ювентуса» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы недовольны бразильцем, но не станут прерывать его аренду.

Артур Мело нанял физиотерапевта, тренера по фитнесу и диетолога, чтобы впечатлить главного тренера «красных» Клоппа. С момента перехода в «Ливерпуль» Мело принял участие в 3 матчах, проведя на поле в общей сложности 166 минут.

За аренду английский клуб заплатит туринцам 4,5 миллиона евро.

Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
ФК Ливерпуль
0
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 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
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 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
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 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
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 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
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 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
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 - : -
18.10 22:15
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 - : -
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Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
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Манчестер Сити

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Арсенал

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