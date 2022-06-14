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Сегодня, 21:07

Дарвин Нуньес: «Счастлив, что подписал контракт с «Ливерпулем»

Нападающий Дарвин Нуньес прокомментировал переход в «Ливерпуль»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий Дарвин Нуньес поделился эмоциями от перехода в «Ливерпуль».

«Я счастлив, что подписал контракт с «Ливерпулем». Это великий клуб.

Я уже играл против «Ливерпуля» сам. Видел много матчей команды в Лиге чемпионов. Считаю, что мне подходит такой стиль игры.

В команде собраны великолепные игроки. Надеюсь, смогу быстро списаться в коллектив.

Ты можешь представить, что выигрываешь еще больше трофеев, а потом приходишь сюда, видишь их и можешь сказать: «Я был частью этого».

Титулы и трофеи – это одна из причин, почему я перешел в «Ливерпуль». Я хочу выиграть много трофеев с клубом», — цитирует игрока сайт «красных».

Вчера, 13 июня, «Бенфика» объявила о продаже Нуньеса в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти до 100 миллионов евро при определенных условиях.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 результативных передачи в 41 матче за «Бенфику».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

 9
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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