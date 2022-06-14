Дарвин Нуньес: «Счастлив, что подписал контракт с «Ливерпулем»

Нападающий Дарвин Нуньес поделился эмоциями от перехода в «Ливерпуль».

«Я счастлив, что подписал контракт с «Ливерпулем». Это великий клуб.

Я уже играл против «Ливерпуля» сам. Видел много матчей команды в Лиге чемпионов. Считаю, что мне подходит такой стиль игры.

В команде собраны великолепные игроки. Надеюсь, смогу быстро списаться в коллектив.

Ты можешь представить, что выигрываешь еще больше трофеев, а потом приходишь сюда, видишь их и можешь сказать: «Я был частью этого».

Титулы и трофеи – это одна из причин, почему я перешел в «Ливерпуль». Я хочу выиграть много трофеев с клубом», — цитирует игрока сайт «красных».

Вчера, 13 июня, «Бенфика» объявила о продаже Нуньеса в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти до 100 миллионов евро при определенных условиях.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 результативных передачи в 41 матче за «Бенфику».