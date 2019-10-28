Полузащитник «Эвертона» Бернард получил серьезную травму колена

Полузащитник «Эвертона» Бернард получил травму колена в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (2:3). У игрока серьезное повреждение связок, сообщает официальный сайт «Эвертона».

Обследование выявило у бразильца травму медиальной связки правого колена второй степени. Точные сроки восстановления пока неизвестны, но оно может занять несколько месяцев.

В нынешнем сезоне 27-летний Бернард провел 8 матчей в чемпионате Англии и забил 2 мяча.

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