Каспер Шмейхель получил предложение от французского клуба

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель может продолжить карьеру во французской «Ницце», сообщает L'Equipe.

Представители лиги 1 потерпели неудачу в переговорах по вратарю «Боруссии» из Менхенгладбаха Яну Зоммеру, поэтому перешли к другим кандидатурам.

«Ницца» обратилась к голкиперу английского «Лестера» Касперу Шмейхелю. 35-летний датчанин попросил время, чтобы обдумать предложение, и в знак уважения к «Лестеру» намерен уйти только на условиях, которые полностью устроят «лис».

Контракт Шмейхеля с английским клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 4 миллиона евро.