Галлахер: «В этом сезоне мне пришлось стать лидером «Челси»

Полузащитник «Челси» Коннор Галлахер рассказал о своей роли в лондонском клубе.

«В этом сезоне в «Челси» мне пришлось стать лидером. Мне это нравится. Когда ты хорошо выступаешь за свою команду, это помогает тебе. Я буду продолжать усердно работать на благо «Челси», — приводит слова Галлахера Chelsea News.

В нынешнем сезоне 24-летний Галлахер провел 38 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач. Контракт англичанина с «Челси» рассчитан до конца июня 2025 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 48 миллионов евро.

«Аристократы» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков в 27 матчах.