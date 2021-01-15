Полузащитник «Челси» Хадсон-Одои назвал свою главную задачу на сезон-2020/21

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал о своих планах на сезон-2020/21.

«Хочу вернуться в сборную Англии и выступить на Евро-2020, это главная задача. Я должен продолжать делать то, что делаю. Буду стараться совершенствоваться. Но чемпионат Европы также у меня в голове», — цитирует Хадсона-Одои Sky Sport.

В этом сезоне 20-летний англичанин провел 8 матчей в АПЛ, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.