Полузащитник «Брюгге» Ванакен заявил, что хочет перейти в «Вест Хэм»

Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен заявил, что хочет покинуть клуб и перейти в «Вест Хэм».

Ранее бельгийский клуб отклонил предложение «молотобойцев» по 29-летнему футболисту в размере 10 миллионов евро.

«Очевидно, ко мне есть интерес, в последние дни об этом писали очень много. Новые переговоры пройдут завтра, посмотрим, к чему они приведут. Возможно, это мой последний шанс, я хочу перейти в «Вест Хэм». Еще многое нужно обсудить, так что давайте подождем и посмотрим, чем все кончится», — цитирует Sky Sports Ванакена.

В сезоне-2022/23 Ванакен забил 1 гол в 5 матчах за «Брюгге». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бельгийца в 16 миллионов евро.