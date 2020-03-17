Полиция предъявила обвинения фанату «Манчестер Сити», который оскорбил Фреда

Полиция нашла болельщика «Манчестер Сити», который оскорблял полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда во время дерби 7 декабря на почве расизма. Как сообщает ВВС, 41-летний житель Манчестера был задержан, ему предъявлены обвинения. Основанием послужило видео, на котором заметно, как обвиняемый показывает неприличный жест в сторону Фреда и выкрикивает оскорбления.

Суд над обвиняемым состоится 15 апреля. Мужчину обвиняют в нарушении общественного порядка с отягчающими обстоятельствами.