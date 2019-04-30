Английская полиция поймала двух человек, который опубликовали в социальных сетях фотографии тела погибшего форварда Эмилиано Салы, информирует BBC Sports.

Стражи порядка арестовали 48-летнюю женщину и 62-летнего мужчину. Сообщается, что они могли украсть фотографии с комьютера медицинских работников морга.

– Пока нет никаких доказательств того, что они украли что-либо в морге, а также нет никаких доказательств того, что кто-то из членов морга причастен к этому преступлению, – приводит слова представителя полиции BBC Sports.

В январе Эмилиано Сала подписал контракт с "Кардиффом", после чего футболист отправился попрощаться с партнерами по "Нанту". Обратно аргентинец летел на легкомоторном самолете, который разбился над Ла-Маншем. Тело футболиста было найдено 4 февраля на глубине 63 метров.

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