Орасио Сала, отец погибшего футболиста Эмилиано Салы, скончался от сердечного приступа. Мужчина умер в своем доме в городе Прогресо.

– Жена Орасио позвонила мне в пять часов утра, врачи уже были у них. Когда я подъехал к их дому, он уже скончался, – сказал мэр Прогресо Хорхе Мюллер в эфире радиостанции La Red​.

В январе Эмилиано Сала подписал контракт с "Кардиффом", после чего футболист отправился попрощаться с партнерами по "Нанту". Обратно аргентинец летел на легкомоторном самолете, который разбился над Ла-Маншем. Тело футболиста было найдено 4 февраля на глубине 63 метров.