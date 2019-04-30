Бывший главный тренер "Олдхэм Атлетик", а также известный в прошлом футболист "Манчестер Юнайтед"​ Пол Скоулз раскритиковал игру полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Mirror.

Ранее стало известно, что 26-летний француз согласовал условия личного контракта с "Реалом".

– Погба собирается остаться или уйти? За прошедшие годы "Юнайтед" потерял много отличных игроков, и это никак не повлияло на "красных дьяволов". Все говорят о потенциале француза, но ему уже 26 лет, он должен начинать демонстрировать его каждую неделю... Теперь у вас возникает ощущение, что он пришел в этот клуб и думает, что он большая рыба. Погба просто живет в своем маленьком фэнтезийном мире, думая, что он лучший, – приводит слова Скоулза Daily Mirror.

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